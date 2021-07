’t Skoffeltúntsje is de naam van schooltuin Johannes Postschool

SNEEK- De schooltuin Johannes Postschool heeft een naam gekregen: 't Skoffeltúntsje De Johannes Postschool gaat al jarenlang met klassen naar de Volkstuinencomplex Nut en Genoegen om te leren over en van de natuur. Na zo'n jaar of 30 heeft de schooltuin gisteren eindelijk een echte naam gekregen.

De kinderen van groep 7/8 mochten een zelfbedachte naam inzenden. Na verkiezing door het bestuur van tuinvereniging Nut en Genoegen is de naam 'It Skoffeltúntsje' als winnaar uit de bus gekomen. De inzending door Alexander en Laurence Sharma is beloond met een gieter, tuingereedschap, een zadenpakket en een stukje grond zodat ze zelf ook aan de slag kunnen. Na afloop van de onthulling trakteerde het bestuur van de volkstuinvereniging heel groep 7 en 8 nog op een heerlijke ijsco.