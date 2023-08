't Gala komt er weer aan.

Het grootste muziekspektakel voor én door de mensen uit Súdwest-Fryslân. De tweede editie van dit festival wordt gehouden op 7 & 8 oktober

Het thema van dit jaar is ‘De straat’ daarom zijn we straat op gegaan om inwoners te vragen welke straat voor hen veel betekenis heeft. In de tweede aflevering van straatverhalen spreken we Ellis Bootsma over haar ouderlijk huis in Goënga. In dat huis is ze opgegroeid met haar broer en zussen. Ellis staat samen met haar zussen op het podium tijdens ’t Gala. Benieuwd wat ze daar gaan doen? Bekijk dan onze nieuwe aflevering.