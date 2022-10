‘t Gala, een muzikale reis door Sneek en Súdwest met veel jong talent

SNEEK - Het eerste Gala van Sneek trok op zaterdag en zondag een volle zaal in Theater Sneek, waarbij het publiek werd overweldigd met een show vol muziek, zang en dans. In totaal werkten voor en achter de schermen 150 mensen mee aan deze mooie productie.

Het publiek werd meegenomen door Sneek en Súdwest. Van Bolsward tot Sibrandabuorren, langs de Zwette, en van Longerhouw tot de IJsselmeerkust. De Waterpoort, de gezellige terrasjes, dûnsje op de dyk, het kwam allemaal voorbij. Eigen versies van 'House for Sale', 'Englishman in New York' en 'De Overkant'. Belle en het Beest van Muzt, Snikkende Snitsers, een uitstapje naar de Copa Cobana, Dancing on the ceiling. Het kon allemaal en alles is nog niet eens benoemd. Wat was het veel in twee uur tijd, maar genieten van zoveel muzikaal talent uit onze eigen omgeving en dus prima te behappen. Een show die geen moment verveelde.

Het publiek ging ook nog eens met goed nieuws naar huis, want voor de komende jaren wil men nog vijf gala's organiseren. Wie er dan op het podium staan? Er is genoeg talent in Sneek en Súdwest, vooral jong talent!