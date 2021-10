T-Brass presenteert Music and Fun with Friends!

SNEEK- Een gezellige middag met goede sfeer, lekkere muziek en een gezellig drankje! De T-Brass heten u op 30 oktober vanaf 15:30 uur graag allemaal van harte welkom in de Hemkerk gevestigd op de Smidsstraat 8 in Sneek, bij de meubelboulevard.

De T-Brass zorgt voor een mooie zitplek of gezellige hangtafel, zodat u kunt genieten van onze show. Hieronder de link naar de webshop !

https://advendosneek-site.e-captain.nl/shop

N.B.: Gezien de huidige maatregelen dient u voor het betreden van de Hemkerk in het bezit te zijn van een coronatoegangsbewijs, hetzij via de app, of geprint op papier.