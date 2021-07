Sytse Bokma wint fierljepstrijd in Buitenpost, maar niet alle topklassers deden mee

BUITENPOST- In Buitenpost werd Sytse Bokma uit Hindeloopen met zijn tweede sprong van 19,11 meter de winnaar in de topklasse van de senioren bij het fierljeppen. Mede doordat er diverse topklassers niet meededen in Buitenpost, is Bokma nu ook de nieuwe leider in het klassement.

De feestweekwedstrijd in Buitenpost werd voor de 45e keer gehouden. Daarmee is het recordhouder voor wedstrijden op een vaste accomodatie in Nederland.

Niet alle topklassers deden mee aan de achtste wedstrijd van de competitie. Vier van de acht hadden zich afgemeld, vermoedelijk met het oog op de Nationale Fierljep Manifestatie die zaterdag in It Heidenskip is.

Zodoende deden mannen als Ysbrand Galama en Nard Brandsma niet mee. Er werden in Buitenpost maar twee sprongen gedaan, omdat het tussendoor nog flink regende en het al snel niet meer licht was buiten.

De tweede plaats bij de senioren ging naar Jan Teade Nauta uit IJlst (18,42 meter) en de derde plaats naar Age Hulder uit Tytsjerk (17,47 meter).

Kramer wint bij de dames

Bij de dames ging de overwinning naar Tessa Kramer uit It Heidenskip met 14,46 meter. Sigrid Bokma uit Hindeloopen werd met 13,77 meter tweede en Boukje de Boer uit It Heidenskip met 13,56 meter derde .

Onder de junioren werd Rutger Haanstra uit It Heidenskip met 17,95 meter eerste. Daarna volgden Peter Faber uit Oldehove en Wisse Broekstra uit Tzummarum met 17,34 en 17,18 meter.

Persoonlijk record voor Bouwstra

Bij de meisjes ging de eerste plaats naar Inger Haanstra uit It Heidenskip, zij ljepte 13,66 in haar tweede sprong. Berber de Vries uit Mantgum (13,04 meter) en Sanne Bouwstra uit Reduzum (12,98 meter) werden tweede en derde. Bouwstra sprong met haar 12,98 meter een nieuw persoonlijk record. Dat lag voor de wedstrijd in Buitenpost op 12,59 meter.

Auke Jan Jilderda uit Burgum kwam met 15,83 meter het verst bij de jongens. Tweede en derde werden Douwe Abma uit Hommerts (15,59 meter) en Arend Veenstra (15,41 meter) uit Surhuizum.

In de overgangsklasse ging de eerste plaats naar Alwin Fonk uit Burgum. Hij ljepte zijn verste seizoenssprong met 18,32 meter. Zijn persoonlijk record ligt op 19,97, maar in dit seizoen was hij nog niet verder gekomen dan 18,14 meter. De tweede en derde plaats gingen naar Daan de Vries uit Hurdegaryp (16,54 meter) en Tsjebbe Galema uit Bolsward (16,05 meter).