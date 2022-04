Symphonic Rock Night komt naar Theater Sneek

Na een verpletterend debuut in 2018 regende het positieve kritieken bij de spectaculaire live-band, die ook qua licht en geluid een hoog niveau haalt. ‘Dit is binnen dit genre het allerbeste wat Nederland te bieden heeft’, aldus een van de vele reacties in het gastenboek van de website symphonicrocknight.nl. Ook de pers is doorlopend lovend over de Symphonic Rock Night. En zeker ook over de Friese leadzanger Jos Hartveld.

De show wordt gedragen door 9 hoogopgeleide topmuzikanten, die de symfonische rock-muziek kunnen dromen. Luuk Braun is de samensteller en regisseur van show. De voormalige tv-presentator van Studio Sport zegt: "We spelen naast Pink Floyd, Genesis en Supertramp ook klassiekers van bands als Yes, Marillion en Rush. We vergeten daarbij ook de Nederlandse bands Focus, Solution en Earth & Fire niet. In de laatste jaren zijn we in de theaters meerdere malen de allerbeste tributeband in dit genre genoemd. Ook in de huidige show, met legendarische nummers als Crime of the Century van Supertramp, Money van Pink Floyd, In the cage van Genesis, blijven we daarbij steeds heel dicht bij het origineel.”

Symphonic Rock Night toert dit seizoen al vanaf 11 september 2021 langs 25 Nederlandse theaters. Braun: "Van Weert en het Belgische Mol tot Sneek, Drachten, Winterswijk en Stadskanaal. Er is een enorme doelgroep voor deze muziek. Afgelopen seizoen waren de schouwburgen vaak al maanden van te voren stijf uitverkocht. De waardering, die werd gemeten via een reactieformulier, gaf over de hele tournee een rapportcijfer van 9.3 aan. Het publiek was lovend. De grote groep 50-plussers die van deze muziek houdt, gaat graag naar het theater. Zij willen niet meer uren in een popzaal staan, maar zitten liever in een lekkere stoel. Daarnaast hebben ze vaak ook de financiële armslag om een kaartje te kopen voor een avondje genieten in een luxe schouwburg.”

25 theatershows

De Second Chapter-show van Symphonic Rock Night startte vrijdag 11 september 2020 in Schouwburg Kunstmin te Dordrecht. Daarna volgden in 2021 Barendrecht, Vlaardingen, Uden en Hardenberg. Door corona lag de productie vervolgens maandenlang stil. In totaal doet de band van maart tot en mei nog 15 theatershows. Naast Sneek zijn ze nog te zien in Oss, Almere, Spijkenisse, Veenendaal, Enschede, Kampen, Zevenaar, Dronten, Winterswijk, Weert en Sneek. De kaartverkoop is reeds gestart bij de lokale theaters en de nationale theaterkassa (www.ntk.nl).

Meer info staat op www.symphonicrocknight.nl.