Sylwedstriiden de Fryske boerepream en de nije sylpream

Feriening De Fryske boerepream en feriening de Nije sylpream sille foar it earst harren twadde reeks wedstriiden fan de kompetysje 2023 tagelyk hâlde fanút Aldegea (SWF). It wurdt in spektakel mei 20 preamen tagelyk op it wetter.

Oan de Aldegeaster Brekken is genôch plak om hjir nei te sjen. Kamping de Bearshoeke is de wedstriidlokaasje. Aldegea sil yn it teken stean fan dit sylevenemint wat in noflike sfear jout mei in soad gastfrijens.