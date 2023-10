Sylvana IJsselmuiden neemt je mee naar het Modelspoormuseum: “Een waar paradijs voor treinliefhebbers, met prachtige treinen en oogverblindende details”

Sylvana IJsselmuiden (Leeuwarden, 1994) is presentatrice en actice. Ze presenteert programma’s voor zowel televisie als internet en is als actrice te zien in verschillende films en series. Sylvana’s moeder woont in Sneek, en hier bracht ze een bezoek aan het Modelspoormuseum. Wat heeft Sylvana met treinen?

Sylvana IJsselmuiden leeft het beste van twee werelden. Ze werkt in het bruisende Amsterdam en Hilversum, maar haar hart en huis zijn in Friesland. De combinatie van de drukte van de stad en de rust van het platteland zijn voor haar als een harmonieuze symfonie: Amsterdamse reuring naast Friese rust.

Voor Sylvana is Amsterdam een plek vol energie en creativiteit. De stad heeft een unieke dynamiek die haar inspireert en motiveert in haar werk. Maar als de drukke dagen voorbij zijn, koestert ze haar thuis in Friesland, waar ze de nuchtere mentaliteit van haar geboortestreek omarmt. Ze kan het niet laten om soms een beetje te glimlachen als ze de haastige levensstijl van sommige Amsterdammers ziet. Voor haar is de rust van Friesland en het eenvoudige genot van het Friese leven onbetaalbaar.

Als presentatrice heeft Sylvana een fascinatie voor mensen met bijzondere hobby’s. Als ze het Modelspoormuseum bezoekt, moet ze meteen denken aan haar eigen programma, waarin ze mensen bezoekt die helemaal opgaan in hun passie. “Het Modelspoormuseum is een waar paradijs voor treinliefhebbers, met prachtige treinen en oogverblindende details”, ontdekt ze. “Ik ben vooral onder de indruk van de gedetailleerde objectjes en de schattige treinen. Ik kan met gemakkelijk voorstellen hoe deze kleine kunstwerkjes een perfecte aanvulling zouden zijn onder de kerstboom.”

Reiziger in hart en nieren

“Zelf ben ik een frequent treinreiziger en ik heb heel wat uren in treinen doorgebracht. Ik waardeer de rust en productiviteit die de trein biedt.” Ze reist graag eerste klas, om in al die rust te kunnen werken aan haar schrijfwerk. “Ik geef toe dat reizen in de eerste klas misschien een beetje decadent is, maar als je eenmaal gewend bent aan de extra ruimte en comfort, wil je nooit meer anders. Het geeft me de kans om te ontspannen, te werken en zelfs te flaneren met een petje en zonnebril, terwijl ik geniet van het uitzicht.”

Haat-liefdeverhouding met de trein

“Hoewel ik dol ben op treinreizen, ben ik niet blind voor de nadelen. Als er weer eens werkzaamheden bij Zwolle zijn, wat leidt tot hectische taferelen waar mensen zich als kuddedieren in bussen proberen te proppen. De wc’s in treinen zijn niet altijd een feest, en de prijzen zijn soms onverklaarbaar hoog. Bovendien lijken de treinen in de spits steeds korter te worden, wat tot extreme drukte leidt.

Maar ondanks deze uitdagingen ben ik dankbaar voor de trein en de vrijheid die het mij biedt. Het is een manier om te ontsnappen aan de drukte van de stad en de vrede van Friesland op te zoeken, en het stelt me in staat om te genieten van mijn werk en het leven, terwijl ik de wereld doorkruist op rails.”

Terwijl Sylvana haar liefde en haat voor de trein erkent, blijft ze genieten van de reis en koestert ze haar Friese roots en haar Amsterdamse avonturen. Haar leven is een perfecte combinatie van twee werelden die haar inspireren en verrijken.

Foto's: Thomas Vaer