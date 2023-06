Sybrand van Haersma Buma, Habtamu de Hoop en Femke Wiersma aanwezig tijdens derde editie Nationale DorpenTop in Fryslân

WARTEN- RegioBank maakt het programma van de Nationale DorpenTop bekend. Tijdens de derde editie van het evenement op donderdag 15 juni zijn bekende namen zoals Sybrand van Haersma Buma (burgemeester van gemeente Leeuwarden), Habtamu de Hoop (Tweede Kamerlid PvdA), Femke Wiersma (beleidsmedewerker BBB) en Jacco Vonhof (voorzitter MKB-Nederland) onderdeel van het programma. Na Lichtenvoorde en Goirle strijkt de Nationale DorpenTop voor deze editie in het Friese Warten neer. Lokale ondernemers, landelijke en regionale politici, bestuurders en wetenschappers gaan tijdens de top in evenementenlocatie De Laape met elkaar in gesprek over de leefbaarheid in de regio. De bijeenkomst is vrij toegankelijk voor iedereen die zich bij de regio betrokken voelt.

De Nationale DorpenTop start met een plenair programma onder leiding van dagvoorzitter Marijke Roskam en een welkomstwoord van Sybrand van Haersma Buma, burgemeester van de gemeente Leeuwarden. Jacco Vonhof, voorzitter van MKB-Nederland, geeft dit jaar de Regiolezing over ondernemerschap en de energietransitie. Politici Femke Wiersma (BBB) en Habtamu de Hoop (PvdA) gaan met elkaar in gesprek over regionale vraagstukken. Na het plenaire programma gaan de deelnemers aan RegioTafels in gesprek over wat er op de Toekomstagenda van de Minister van Regiozaken moet komen te staan. De RegioTafels worden geleid door bestuurders van Arcadia, Doarpswurk, Freonen fan Fossylfrij Fryslân, Innovatiepact Fryslân, Ministerie van de Toekomst, Voor je Buurt, Sport Fryslân en gemeenten Tytsjerksteradiel en Súdwest-Fryslân.

Toekomstagenda

RegioBank pleit voor een Minister van Regiozaken, directeur Rein Wispelweij vertelt: “De leefbaarheid in kleine kernen en dorpen staat onder druk, omdat publieke voorzieningen verdwijnen. Tegelijkertijd is de potentie van de regio enorm. Een Minister van Regiozaken is noodzakelijk om eindelijk deze negatieve trend te doorbreken en kansen voor de regio en dus voor heel Nederland te benutten. Het is tijd voor actie en wij nemen ook een stap door een Toekomstagenda met concrete ideeën op te stellen, waarmee een Minister van Regiozaken aan de slag kan.” De Toekomstagenda wordt vervolgens begin juli in Den Haag aan de commissie voor Binnenlandse Zaken aangeboden.

Programma

Geïnteresseerden kunnen zich via deze link aanmelden voor het evenement.

Wanneer: donderdag 15 juni 2023

Hoe laat: 14.00 tot 17.30 uur (Inloop start vanaf 13.30)

Programma:

14.00 - 14.45 uur | Plenair programma

14.45 - 16.25 uur | RegioTafels: aanwezige regiokenners gaan met elkaar in gesprek over wonen, werken en leven in de regio

16.25 - 16.35 uur | Wat geven we mee aan de potentiële minister van Regiozaken?

16.35 - 16.55 uur | De Speld Live

16.55 - 17.30 uur | Netwerkborrel

Waar: De Laape, in Warten, Friesland

Toegang: gratis