SWZ start nieuwe voetbalseizoen

Carlo Rietdijk (36) zal komend jaar voor de groep staan van vv Sneek Wit Zwart 1 en heeft een contact voor 1 seizoen getekend. Zowel club als oefenmeester hebben de intentie uitgesproken om een meerjarige samenwerking aan te gaan om het project Prestatievoetbal Zaterdag te laten slagen en in 2024 met het vlaggenschip in de zaterdag 1e klasse uit te komen.

Ook Erhan Ergöz (38) heeft een overeenkomst voor 1 seizoen getekend om zich als hoofdtrainer aan vv Sneek Wit Zwart 2 te verbinden. Dit nieuw opgezette opleidingsteam staat volledig in de steigers en zal enkele klassen moeten klimmen om op het gewenste niveau te komen.

Start voetbalseizoen

Gisteravond is de voorbereiding gestart op komend voetbalseizoen, zowel vv Sneek Wit Zwart 1 als 2 gingen voor het eerst de kunstgrasweide in. Nadat beide hoofdtrainers de handtekening hadden gezet onder hun overeenkomst werd afgetrapt met een groepsgesprek/voorstelrondje alvorens beide groepen een lichte training voorgeschoteld kregen.

Carlo Rietdijk kon bij de A-selectie 22 spelers welkom heten, op enkele afwezigen na was iedereen aanwezig en gretig om te beginnen. De drie resterende trainingen van komende weken zal in het teken staan van kennismaken en inventariseren hoe het gesteld is met de fysieke gesteldheid van de spelers voordat men zomervakantie kan vieren en zich 7 augustus weer kan melden voor het 2e deel van de voorbereiding. Door een groep samen te stellen uit 3 verschillende teams (zondag 1, zaterdag 1 en JO-19) zit er verschil in de hoeveelheid arbeid er in dit corona-jaar is geleverd, met deze wetenschap zal er voor bepaalde spelers maatwerk geleverd moeten worden om ze fysiek optimaal aan het seizoen te laten beginnen.

Bij de B-selectie was het enthousiasme en de opkomst vergelijkbaar met het vlaggenschip; Erhan Ergöz kon 19 spelers verwelkomen op de training. Deze groep beloften bestaat ook uit een gecombineerde groep spelers; een deel afkomstig uit de voormalige JO-19 en een deel spelers welke afgelopen seizoen niet of op een lager niveau of andere club hebben gespeeld. Het zal hier ook aftasten zijn hoe men er fysiek op staat, voordeel is dat deze jongens gezien de leeftijd zich conditioneel snel opwerken.

Donderdag, dinsdag en wederom donderdag; respectievelijk 24, 29 juni en 1 juli, zullen beide groepen nog trainen alvorens men vijf weken zomervakantie mag vieren.

Bron: https://www.vvsneekwitzwart.nl/