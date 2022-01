SWZ organiseert Boosterbingo

SNEEK- Bingoliefhebbers opgelet! Vrijdag 28 januari organiseert de bingocommissie van voetbalvereniging Sneek Wit Zwart Sneek in samenwerking met de Club van 100 wederom een online bingo: de Boosterbingo, omdat zij de club wederom een boost willen geven in deze tijden. De verkoop van bingokaarten is nu gestart!

Net als de vorige edities kan iedereen online bingokaarten kopen. Daarmee steun je de vereniging tijdens de coronacrisis. De club heeft veel inkomsten zien wegvallen, onder meer door dat de competitie tijdelijk weer even stop is gezet en de kantine noodgedwongen gesloten moet blijven. En natuurlijk missen ze bij SWZ de saamhorigheid, leuke voetbalwedstrijden en de derde helft in de kantine.

Ook kinderbingo

De bingokaarten worden in de week van 28 januari per e-mail toegezonden. Via de livestream zullen duo Douwes & Feenstra de bingoballen weer opnoemen en Notaris Jeroen Jansen is ook weer van de partij om mee te kijken of alles goed verloopt. De start is met de kinderbingo om 17.30 uur. En om 20.00 uur begint de Boosterbingo. Loten zijn vanaf vandaag te koop via de volgende link www.vvsneekwitzwart.nl/boosterbingo.