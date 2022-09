SWZ en ING slaan handen ineen zodat ieder kind kan voetballen

SNEEK- Iedereen moet kunnen voetballen, ook als het financieel even tegenzit. Uit onderzoek blijkt dat 1 op de 11 kinderen in Nederland opgroeit in armoede, waardoor het voor ouders soms lastig is om de contributie en andere benodigdheden van een sportclub te betalen. Vaak zijn er genoeg regelingen om te kunnen voetballen, ook als er even geen geld is.

Regelingen die soms onvoldoende bekend zijn bij ouders en verenigingen. VV Sneek Wit Zwart en ING zorgen er samen met de KNVB, SchuldenlabNL, de VoorzieningenWijzer en de Nederlandse Schuldhulproute voor dat meer kinderen kunnen voetballen. Vanaf dit seizoen beschikt VV Sneek Wit Zwart over een financieel contactpersoon die gezinnen gaat helpen met het aanvragen van de juiste (lokale) regelingen te vinden zodat meer kinderen kunnen voetballen.

Niemand mag, om welke reden dan ook buitenspel komen te staan

Annemarijke Terpstra, ad-interim voorzitter Sneek Wit Zwart: “Ook op onze club merken we bij leden dat de contributie of voetbalkleding om wat voor reden dan ook soms niet betaald kan worden. Dat vinden we ontzettend jammer, want geldzorgen mogen niet de reden zijn waarom kinderen niet kunnen voetballen. We zijn blij dat we met hulp van onze financieel contactpersoon daarbij kunnen helpen. Het is niet voor iedereen even gemakkelijk om de weg naar de regelingen te vinden, maar ook kan het lastig zijn om erover te praten. Geweldig dat wij nu ook een financieel contactpersoon hebben die gezinnen hierbij gaat helpen. Zo kunnen we samen met ING, KNVB en maatschappelijke partners zorgen dat kinderen kunnen voetballen, ook als er even niet genoeg geld is.”

Regelingen voor mensen met een smalle beurs

Steffen van Iersel, sponsormanager ING: “Er zijn landelijk en lokaal voldoende regelingen die mensen met een krappe beurs op weg kunnen helpen om bijvoorbeeld de contributie of kleding te betalen. Sommige gezinnen weten niet goed waar ze die hulp kunnen vinden. De financieel contactpersoon op de club kan hier gezinnen bij helpen. Dit kan een vrijwilliger zijn van de club of een ING-medewerker die de club en de ouders gaat helpen de weg te wijzen. Ons doel is dat er op zoveel mogelijk amateurclubs in Nederland een financieel contactpersoon beschikbaar komt om gezinnen te helpen en het onderwerp geldzorgen binnen de club bespreekbaar te maken. Geweldig dat Sneek Wit Zwart nu ook meedoet aan het programma Niemand buitenspel door geldzorgen.”