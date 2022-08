SWOM Academie helpt Friese jongeren met (on) zichtbare beperking of klachten naar volgende stap toekomst

SNEEK- ‘Inzicht in mijn belastbaarheid, hoe ziet deze eruit en hoe bouw ik deze verder op. Maar ook inzicht in mijn authentieke talenten, persoonlijke interesses en kwaliteiten’. Dat is wat de 21-jarige Isabel Zakarian overhoudt aan haar deelname aan de SWOM Academie, een MDT project van stichting Studeren en Werken Op Maat (SWOM) wat onlangs ook in Friesland is gestart. MDT ofwel Maatschappelijke Dienst Tijd geeft jongeren de kans om hun talenten te ontwikkelen, zich in te zetten voor een ander en anderen te ontmoeten. In Friesland zijn er inmiddels 13 verschillende aanbieders met een eigen traject. De Academie is specifiek bedoeld voor jongeren van 16 tot 30 jaar met een (on)zichtbare functiebeperking, waarbij je kunt denken aan een psychische, lichamelijke, zintuiglijke of mentale beperking.

Isabel is zo’n jongere die vanwege haar chronische hoofdpijnklachten regelmatig worstelde met haar studie. Ze stopt ermee en neemt zich voor om eerst aan de slag te gaan met de hoofdpijn en dan in september aan iets nieuws te beginnen. In dat half jaar komt ze er echter achter dat ze daar helemaal nog niet aan toe is. Via via komt ze bij de SWOM Academie terecht en met de coaching en begeleiding die ze daar krijgt ontstaat er inzicht in wat er wel en niet haalbaar is, wat goed bij haar past en wat de volgende stap wordt.

Inzicht, handvatten en eigen regie

Voor jongeren en jong volwassenen met een (functie)beperking kan het soms extra lastig zijn om een opleiding of studie te voltooien. Ook de weg naar, of het vinden van een passende stageplek of werk is niet altijd vanzelfsprekend. ‘Wat we in de praktijk veel zien is dat er op scholen of bij bedrijven vaak nog weinig inzicht is in wat een bepaalde beperking nou precies inhoudt of wat voor impact dat heeft op het dagelijks functioneren. Er wordt nog te weinig rekening gehouden met wat iemand écht nodig heeft om tot bloei te komen en ook de Corona laat flinke sporen na. Angst, paniek, depressie, eenzaamheid en een verminderde motivatie zijn klachten die we veel voorbij zien komen, aldus Karin van der Gun, vertegenwoordiger Friesland.

Iedereen doet mee

De SWOM Academie is expert op dit vlak, gespecialiseerd in het begeleiden en coachen van jongeren op een manier waardoor ze zelf de regie pakken en daarmee vol vertrouwen de volgende stap naar een mooie toekomst zetten, net als elke andere jongere.

De persoonlijke ontwikkeltrajecten zijn flexibel en op maat. Een deelnemer bepaalt zelf wat hij of zij wil leren. Er kan op elk moment gestart worden, online vanuit thuis of persoonlijk op een af te spreken plek. In een periode van 5 maanden gaan ze gedurende een paar uur per week aan de slag met vragen als ‘Wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik’, maar ook met draagkracht en draaglast. Hoe krijg ik meer grip op mijn beperking of klachten en hoe zorg ik ervoor dat ik het mezelf en mijn omgeving makkelijker maak door goed te communiceren over wat ik nodig heb. De trajecten zijn geheel gratis en worden gesubsidieerd vanuit het Min. van OCW.

Meer informatie of aanmelden

Jongeren en jong volwassenen die graag investeren in hun persoonlijke ontwikkeling en een volgende stap willen zetten zijn van harte welkom. Aanmelden kan via telefoonnummer 06 58 83 48 99 of stuur een mail naar karin@studerenenwerkenopmaat.org. Meer informatie vind je ook op www.studerenenwerkenopmaat.org/maatschappelijke-diensttijd-bij-swom of www.mdt.frl. Of meld je aan voor de Friese MDT nieuwsbrief op www.mdt.frl.