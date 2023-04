Swit&SitRin in Itens gaat weer los

ITENS- De spandoeken hangen op verschillende plekken in de regio, hardlopers bezit van de fiets- en wandelpaden rondom Itens en de flyers en posters komen we overal tegen: de 4e Swit&SitRin komt er aan!

4de keer

Voor alweer de 4e keer zal dit jaar de Swit&SitRin in Itens georganiseerd worden. De drie eerdere edities waren in succes en nu 20 mei eraan komt, is het een mooi moment om bij de organisatie even ons oor te luitster te leggen.

Roelie Zijlstra, Anke Strikwerda en Esther Brouwer zijn vanaf de eerste editie betrokken bij de organisatie fan dit evenement, Ans Booy is der letter bijgekomen as vervanger fan Paula (Korbach). En nu is ook Tineke Kamstra aanwezig, als bestuurslid in spé.

Vier dorpen

“Het is er eigenlijk mee begonnen dat verschillende mensen in onze vier dorpen hardliepen in hun ééntje. Toen hebben een aantal mensen tegen elkaar gezegd, dat we beter met elkaar konden hardlopen en daarnaast, dat het geweldig zou zijn om een hardloopevenement te organiseren in onze mooie Greidhoeke’, zegt Roelie. Zo kwamen de handen opeen was in juni 2018 de eerste Swit&SitRin in Itens een feit. Een laagdrempelig hardloopevenement, waarbij bewegen voor jong en oud, mienskip en gezelligheid centraal stiet. Want ‘earst switte, en dernei gesellich sitte!’

Maandagavond trainen

Al is de loop pas op 20 mei, de activiteiten starten al in maart. Vanaf 1 maart wordt er elke maandagavond getraind voor de 5 of 10 km. Dit jaar worden de trainingen verzorgd door Paula Korbach en Ans Booy. Er is een groepsapp met wel 20 deelnemers, waarvan in groot deel wekelijks training volgt om op 20 mei fit aan de start te verschijnen. Ook in samenwerking met basisschool De Romte in het dorp proberen de dames de kids van de basisschool in het dorp voor te bereiden op de loop.

De Kidsrin

De Kidsrin wordt voor kinderen in de basisschoolleeftijd georganiseerd en deze lopen afstanden van 1 of 2 km, waarbij er ook dit jaar weer een haas is om de kids op tempo te houden. Daana zullen de volwassenen (vanaf klas 1 Voortgezet Onderwijs) de 5 en 10 km lopen, een prachtig rondje door de Greidhoeke met Itens als start en finish. Om de loop zo professioneel mogelijk te organiseren wordt er ook dit jaar weer gebruik gemaakt van een tijdmeting voor de lopers om hun looptijden vast te leggen.

Switten

Na het ‘switten’ is er een gezellige nazat op het sportveld van Itens. Deze keer met muzikale begeleiding van ‘De Faam’. Ook zullen de ‘hottubs’ weer naar Itens komen, net als de pizzaboer voor in lekkere hap. Iedereen is dan ook van harte welkomen ‘Switter’ of geen ‘Switter’.

Want de Mienskip is belangrijk voor het evenement: “Wij zijn erg blij met onze dorpsgenoten, die zich als vrijwilligers inzetten bij de loop”, zegt Anke. “Mensen achter de bar of hulp bij de finish of als verkeersregelaar, zonder hen kunnen wij het niet organiseren. We kunnen ook nog wel wat extra handjes gebruiken, dus als er nog mensen zijn die wat willen doen, horen we dat graag”. En dan zijn er noch de sponsoren die de club financieel of in natura helpen om de loop mogelijk te maken. Want het organiseren van de loop is niet gratis en er gaat best nog wat tijd in zitten. Gelukkig heeft iedereen in het bestuur een eigen taak: van het aanvragen van subsidies, it regelen van de trainingen, contacten over de vergunning tot de PR en reclame. Mar er is ook ruimte voor plezier binnen deze clubs, de dames hebben elkaar duidelijk gevonden in het organiseren en het plezier maken in de voorbereiding naar de loop.

Ambities

Ambities zijn er ook: het zou mooi zijn dat het evenement nog wat groeit qua deelnemers in de komende jaren. Nog mooier zou het zijn als men voortaan ieder jaar de zaterdag in het hemelvaartsweekend vrijhoudt voor het leukste hardloopevenement in de Greidhoeke: De Swit&SitRin!

Maar nu eerst op naar 20 mei, nog eventjes trainen en daarna hardlopen. Zaterdag staat de eerstvolgende activiteit alweer op het programma: de Swit&Sit-club gaat langs de deuren met een ludieke verkoopactie: ‘Sûn en fit mei Swit & Sit’, waarbij lekkere appels worden verkocht.

Ook geïnteresseerd in de Swit&SitRin op 20 mei, maar geen hardloper? Wees welkom als ‘sitter’ op het veld of supporter langs de route!

-Wil je je aanmelden als vrijwilliger, as bestuurslid of wil je wat anders voor de club betekenen? switsitrin@gmail.com -Meelopen? Opgeven kan tot een half uur voorafgaand aan de de start van de afstand, via: www.mijninschrijving.nl