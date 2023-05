Swit&SitRin 2023 in Itens: Dag met gouden randje!

ITENS - Wat een prachtige dag was het in en om Itens vorige week zaterdag. Op die dag in het Hemelvaartsweekend werd de Swit&SitRin voor de vierde keer georganiseerd. Voor de mensen die onbekend zijn met dit begrip: de Swit&SitRin is een laagdrempelig hardloopevenement waarbij, naast het samen bewegen, het gezellig samenkomen en organiseren net zo belangrijk is als de sportieve prestatie van de deelnemers.

Ruim 100 deelnemers schreven zich uiteindelijk in voor deze hardloopronde, waarbij een rondje door de Greidhoeke van 5 of 10 km op het programma stond. De kids konden een rondje rond de kerk afleggen van 1 of 2 km.

De pizza’s van Atze, de live-muziek van De Faam uit Arum, de hottubs, het mooie weer, de deelnemers en de meer dan 20 actieve vrijwilligers leverden een prachtige dag op waarbij veel plezier is gemaakt.

Volgend jaar gaat de organisatie voor groei in deelnemersaantal en net zoveel plezier als de voorgaande edities, waarbij een maximum van 200 deelnemers er volgens hen in zit. Kruis de Swit&SitRin in het hemelvaartsweekend van 2024 alvast af in de agenda: 11 mei 2024. Zien we u dan?

Uitslagen:



Meisjes 1 km:

Jeldau Heeg, Hinnaard 4:41 Ilse-Marije Koopmans, Scharnegoutum 4:46

Jongens 1 km:

Yward Heeg, Hinnaard 4:42 Jurre Statema, Easterein 5:16

Meisjes 2 km:

Else Zeinstra, Itens 11:38 Sanne Witteveen, Rien 11:41

Jongens 2 km:

Joris Nijholt, Wieuwert, 8:49 Sido Greidanus, 8:52

Dames 5 km:

Samantha Hettinga, Wommels 24:48 Corine Visser, Leeuwarden 25:07 Lucia van der Bijl, Bolsward 27:34

Heren 5 km:

Johan van Abbema, Easterein 21:20 Gerald Hoogeveen, Bolsward 22:01 Harold Brouwer, Heerenveen, 22:12

Dames 10 km:

Hanneke Thoen, Jutrijp 54:55 Tine-Richt Dijkstra, Deinum 57:20 Marit Koster, Itens 57:32

Heren 10 km:

Lieuwe Palstra, Bolsward, 38:56 Daniel Nagel, Gauw 39:22 Jan Pieter Lunenburg, Leeuwarden 41:54

Alle uitslagen en tijden van de lopers zijn terug te vinden op mijninschrijving.nl

Foto's: Watse Zeinstra en Immie Kamstra