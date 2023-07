Swingterras: Zaterdagmiddagmatinee met band Just no Knock

SNEEK - Elke zaterdag in juli is er matinee op de Marktstraat in Sneek. Tijdens of na het winkelen kunt u genieten van muziek op het swingterras. Tijdstip: 15:00 uur tot 18:00 uur.

De rock- en bluesband Just no Knock is vanaf 1995 een graag geziene gast op diverse podia. De band bestaat uit pure liefhebbers van de Classic Rock uit de 60-,70-en 80-er jaren. Oude rockclassics van Pink Floyd, the Stones, the Doors, Herman Brood, Stevie Ray Vaughn, ZZ Top en Gary Moore zullen op een optreden niet ontbreken! Prachtige rustige rockballads tot en met stevige rock, er komt van alles voorbij.



Hopelijk werken de weergoden mee en laat de zon zich zien in de Marktstraat. Afgelopen donderdag kon door de vele regen het Swingterras niet doorgaan.