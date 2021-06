Swingover Sneek gaat met de jeugd aan de slag

Al enige tijd ontvangen we de vraag of de jeugd ook welkom is bij de trainingen. Deze vraag kunnen we nu met “ja” beantwoorden. Met ingang van het nieuwe seizoen, augustus 2021, gaat Swingover Sneek trainingen verzorgen aan jeugd vanaf 10 jaar (groep 7) Je kan op de donderdagavond van 18.00 tot 19.00 uur bij ons komen sporten. Voordat je daadwerkelijk lid wordt en deelneemt aan de trainingen ga je 5x deelnemen aan de survival introductie. Hier worden jou verschillende survival skills aangeboden, zodat je goed kan meekomen met de reguliere trainingen.

Ben jij geïnteresseerd of nieuwsgierig geworden? Laat dan van je horen via info@swingoversneek.nl en ontvang de informatie die jij nodig hebt.