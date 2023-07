SWF Tichtby, voor hulp dichtbij

Je hoeft je niet van tevoren aan te melden, je kunt vrij naar binnen lopen. De koffie staat klaar!

Soms is er ook een energiecoach aanwezig met tips om energie én geld te besparen. Maak een afspraak met een energiecoach voor een gratis thuisbezoek.

Waarvoor kun je terecht bij SWF Tichtby?

We kijken of je ook recht hebt op één of meerdere minimaregelingen, zoals bijvoorbeeld Bijdrageregeling minima of het Kindpakket.

De Energiecoach is regelmatig aanwezig met tips om energie en geld te besparen. Maak een afspraak met Energiecoach voor een thuisbezoek.

Persoonlijk contact met de gemeente.

Naast de dorpentour van SWF Tichtby hebben we ook Sociaal Collectief, Papierwinkel/Stipepunt en Steunpunt UGS die je kunnen helpen.

Papierwinkel/Stipepunt

Hulp bij het invullen van formulieren of het digitaal aanvragen van:

toeslagen

heffingskortingen

belastingaangiftes

uitkeringen

De Papierwinkel is onderdeel van het Stipepunt waar ook mantelzorg en vrijwilligerswerk bij horen. Je vindt ze in Bolsward, Koudum, Makkum en Sneek. Kijk op de website van het Stipepunt voor informatie over de locaties, contactgegevens en openingstijden.

Steunpunt UGS

Het Steunpunt UGS bestaat uit belangenbehartiging voor mensen met een laag inkomen. Denk aan hulp bij het aanvragen van uitkeringen, regelingen, schuldhulp, bemiddeling en bezwaar.

Heb jij hulp nodig? Neem contact op met Steunpunt UGS via 0516-441260 of stuur een mail.

Inkomensgrens

De inkomensgrens is tot 120% van het sociaal minimum.

Hieronder enkele voorbeelden van de inkomensgrens.

Netto inkomensgrenzen inclusief vakantiegeld (per 1 juli 2023)Burgerlijke staatLeeftijdBedragGehuwd en samenwonendTussen de 21 jaar en pensioenleeftijd€ 2.085,62Gehuwd en samenwonendVanaf de pensioenleeftijd€ 2.212,32Alleenstaande ouderTussen de 21 jaar en de pensioenleeftijd€ 1.877,06Alleenstaande ouderVanaf de pensioenleeftijd€ 1.991,09AlleenstaandTussen 21 jaar en de pensioenleeftijd€ 1.459,94AlleenstaandVanaf de pensioenleeftijd€ 1.629,19Alleenstaande (ouder) in een verzorgings- of verpleeghuis€ 465,89Echtpaar of samenwonenden in een verzorgings- of verpleeghuis€ 779,08Alleenstaande (ouder)18 tot en met 20 jaar€ 360,43Gehuwd en samenwonend (zonder kinderen)18 tot en met 20 jaar€ 720,86Gehuwd en samenwonend (met kinderen)18 tot en met 20 jaar€ 1.137,98

Bron: Gemeente Súdwest-Fryslân