SWF Tichtby - inloopmomenten weer van start!

SUDWEST-FRYSLAN - Komende week staat het team van SWF Tichtby voor je klaar in Woudsend, Tjerkwerd, Bolsward, Oudega, Exmorra en Workum.

Weet je dat de gemeente verschillende regelingen heeft om jou te ondersteunen?

Misschien kun je wel een vergoeding krijgen voor internet, een ID-kaart, sport- of zwemlessen of een laptop voor je kind.



Wil je weten wat er allemaal mogelijk is? Kom dan gerust langs bij een van onze inloopmomenten. Meer informatie: https://sudwestfryslan.nl/onderwerp/swftichtby/