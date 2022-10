SWF Tichtby: Hulp nodig bij het aanvragen van de energietoeslag? Kom langs!

SNEEK-Kom je er zelf niet uit? Of wil je weten of je in aanmerking komt voor de energietoeslag. Aanstaande maandag 17 oktober staan medewerkers van de gemeente Súdwest-Fryslân van 14:00 uur tot 16:00 uur voor je klaar in Cultuurhistorisch Centrum De Tiid in Bolsward.