SWF onderzoekt haalbaarheid tijdelijke uitbreiding woonwagenpark Sneek

SNEEK- Gemeente Súdwest-Fryslân wil onderzoeken of het aantal standplaatsen voor woonwagens in Sneek tijdelijk kan worden uitgebreid. De beoogde locatie is het parkeerterrein aan de zuidkant van het Zuidersportpark aan de Alexanderstraat in Sneek. Dit terrein werd destijds aangewezen als multifunctioneel parkeerterrein tijdens grote evenementen in de stad, maar staat het grootste deel van het jaar leeg.