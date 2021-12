SWF ondernemersspreekuur met Bauke Dam, wethouder Economische Zaken

Wanneer?

De online spreekuren zijn iedere laatste donderdag van de maand van 11.00 – 12.00 uur:

Donderdag 23 december

Donderdag 27 januari

Donderdag 3 maart

Hoe werkt het?

In een online-gesprek van tien minuten kun je één op één jouw verhaal doen of je vragen stellen. Aanmelden kan via de website www.sudwestfryslan.nl/ondernemersspreekuur. De gemeente laat je per e-mail weten hoe laat jouw afspraak is en hoe het spreekuur in zijn werk gaat.