SWF-gemeenteraadslid Bertus A. Walsma van GemeenteBelangen/Totaal Lokaal stopt

SNEEK- Na ruim 17 jaren stopt Bertus A. Walsma van GBTL als gemeentelijk raadslid en neemt in de raad van 10 november 2022 afscheid van de plaatselijke politiek. In het jaar 2002 startte hij als beginnend raadslid in de toenmalige gemeente Wymbritseradiel. Na twee perioden in deze waterrijke gemeente volgde in 2011 een fusie tussen diverse gemeenten met als resultante de nieuwe gemeente Súdwest Fryslân. Na een gedwongen pauze van drie jaren werd de draad én de raad weer opgepakt in 2014 waarna er ruim twee perioden van vier jaar volgden in onze huidige gemeente.