Sweet Dreams van Ena Sendijarevic in Filmhuis Sneek

Op een afgelegen Indonesisch eiland, tijdens de nadagen van het koloniale tijdperk, valt de Nederlandse suikerfabrikant Jan plotseling dood neer voor de ogen van zijn vrouw Agathe. Hun van hen vervreemde zoon Cornelis en zijn hoogzwangere vrouw Josefien arriveren vanuit Nederland om het familiebedrijf over te nemen.

Tot ieders ontzetting blijkt Jans concubine Siti een sleutelrol in zijn testament te vervullen. Te midden van een opstand van de Indonesische arbeiders, begint een kat-en-muis-spel waar niemand heelhuids uit zal komen. Sweet Dreams combineert meedogenloze satire en een uitbundige esthetiek in een verhaal over de ondergang van het Europese kolonialisme. De film won maar liefst zes Gouden Kalveren, en was de Nederlandse inzending voor de Oscars.