Sushi Rouz is verhuisd naar de Singel!

SNEEK - Sushi Rouz heeft afgelopen augustus haar deuren geopend aan de Singel 16 in Sneek. Een nieuw pand, maar met de oude vertrouwde gezichten en de service die je van Sushi Rouz gewend bent.

Zodra je de winkel binnenstapt word je met een glimlach ontvangen en ligt de menukaart voor je klaar zodat je rustig een keuze kunt maken. Wie vragen heeft kan terecht bij het personeel, zij informeren je graag.

In het nieuwe winkelpand wordt nu ook bubble tea verkocht, deze zijn in verschillende smaken en soorten verkrijgbaar. Geniet van een heerlijke milk tea of kies voor één van de fruit teas.

Wanneer je een bestelling plaatst op de website van Sushi Rouz kun je sparen voor leuke kortingen. Bij elke € 15,00 ontvang je één spaarpunt.

Houd de website en instagram-pagina in de gaten voor alle acties.