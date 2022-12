Suprematie Friso Sneek duurt slechts twee sets tegen Apollo 8 (2-3)

SNEEK - De dames van Friso Sneek hebben verzuimd Apollo 8 na twee sets de genadeklap toe te dienen. Een uitstekend spelende thuisploeg kon de comfortabele voorsprong van 2-0 in sets niet over de eindstreep trekken en verloor uiteindelijk na een thriller met 2-3. Een behoorlijke domper voor de formatie van Harry van den Brink die in de eerste twee sets aardige hogeschool volleybal etaleerde, maar in de volle Sneker Sporthal toch als kleine verliezer van het veld stapte. “Zuur ”, erkende Van den Brink na een zeer goed begin. Met 25-15, 25-18, 20-25, 15-25 en 12-15 leden de Snekers de eerste thuisnederlaag van het seizoen.

Geringe krachtsverschillen

De wedstrijd tussen de nummers drie en vier van de ranglijst had veel weg van het duel destijds in Borne. Toen stond Friso Sneek na twee sets op achterstand en trok het de overwinning naar zich toe mede door de inbreng van Pleun van der Pijl en Anlène van der Meer. Nu waren de zaken precies omgedraaid en mocht de equipe van de broers Thijs en Bart Oosting als overwinnaar de Sneker arena verlaten. Wederom vijf sets dus en dat tekent de geringe krachtsverschillen tussen beide ploegen. Dat maakt aan de andere kant de competitie interessant waar Sliedrecht en Utrecht ook elkaar de loef afstaken en Sliedrecht dit weekeinde koploper Utrecht drie punten afhandig maakte. Daarom laat zich conform de winterstand moeilijk voorspellen hoe de tweede helft zich zal ontwikkelen.

Veel variatie

Het Sneker publiek kon zich lekker opwarmen aan met name de eerste twee sets. Van den Brink had de namen van Britt Schreurs, Nynke Oud, Rixt van der Wal, Anniek Siebring, Rosa Entius, Lisan Siemonsma en libero Geldou de Boer als basis zevental op het opstellingsbriefje genoteerd. Na twee sets geen vuiltje aan de lucht. Apollo maakte een aanvallende fout, serveerde minder en produceerde meer fouten dan Friso Sneek dat met name verdedigend goed stond. Geldou de Boer zweefde over het veld en bracht de ballen fantastisch bij spelverdeelster Nynke Oud die dan voor veel variatie zorgde en haar aanvalsters in stelling bracht.

Koffie

Na twee sets kon iedereen blijkbaar aan de koffie want een 3-0 thuiszege lag voor het grijpen, maar op eens waren de rollen omgedraaid. Opmerkelijk. Komen er dan bepaalde krachten in de tegenstander naar boven of is het een stukje mentale weerbaarheid? Trainer/coach Harry van den Brink: “We spelen twee hele prima sets. Vervolgens komt de pass niet meer aan en scoren onze buitenaanvallers niet meer”.

Doortikbal

In derde set zag Van den Brink het kwartje de andere kant opvallen. Hij trachtte het tij nog te keren door Pleun van der Pijl voor Anniek Siebring in te brengen maar het Jong Oranje-talent kon de ploeg ook niet richting de 25 punten slaan. De slotset was er eentje om van te smullen. Prachtige verdedigende acties en mooie aanvallen van beide kanten. Daarbij de gasten steeds op voorsprong en na het wisselen van de zijden op 5-8 gaf de ploeg uit Borne de partij niet meer uithanden. Via een doortikbal op 12-14 kon de nummer vier twee punten bijschrijven.

Positieve dingen

Toch moet Van den Brink positieve dingen hebben gezien. Met name verdedigend ging zijn ploeg tot het gaatje. “Maar aanvallend moeten we nog wat bijschaven”, aldus de Hattemer maestro die met Friso Sneek als derde de ultrakorte winterstop in gaat. Op vrijdag 6 januari spelen de Friezinnen thuis tegen Draisma Dynamo Apeldoorn voor mogelijk weer een volle hal. Dat laatste hebben de Friso Sneek zeker verdiend na de krachtsinspanning van zaterdag.

Bron: VC Sneek