Supporters Friso Sneek onderweg naar Utrecht

SNEEK - Rond half zes vanmiddag vertrok de supportersbus van Friso Sneek richting Sportcentrum Galgenwaard in Utrecht. Daar spelen de volleybaldames uit Sneek vanavond het tweede duel in de playoff-finale tegen Booleans/v.v. Utrecht.

De eerste wedstrijd van de finalereeks werd overtuigend met 3-0 gewonnen door Friso Sneek. De Sneek-dames voelen zich sterk en dat is nodig in de finale om het landskampioenschap, die beslist wordt in een best-of-five serie. Vanavond in Utrecht kan de tweede belangrijke stap worden gezet. Friso Sneek weet zich in Utrecht gesteund door een flinke supportersschare.

De thuisblijvers kunnen het duel volgen via de livestream op Volleybal: play-offs landstitel Utrecht-Sneek (vrouwen) (nos.nl).