Suppen in de straten van Woudsend

WOUDSEND- In verband met de wateroverlast werden vanmiddag de toegangswegen naar Woudsend afgesloten. De brandweer was met meerdere korpsen aanwezig in het dorp. In Woudsend kwamen diverse straten blank te staan door de regenval.

De brandweer was met meerdere eenheden aanwezig in Woudsend. Inmiddels zijn de toegangswegen in Woudsend weer vrijgegeven voor al het verkeer. De situatie in het dorp is onder controle. Er wordt inmiddels druk water weggepompt. Bij een aantal woningen en bedrijven heeft het water binnen gestaan.

De overvloedige regenval leverde ongewone taferelen op. Het Ie-aquaduct bij het dorp liep vol met water. Boeren hielpen mee om het overtollige water weg te pompen. Een supper in de straten van Woudsend is ook wel heel bijzonder…