Superleuke jeugdexcursies bij It Fryske Gea

OLTERTERP – Heb jij thuis een kleine avonturier? Of is jouw kleinkind dol op de natuur? Wil je neefje alles weten van otters of is je buurmeisje een echte durfal? Voor al die jonge buiten-kids heeft It Fryske Gea superleuke excursies! Wat gaan jullie doen deze vakantie? Meld jullie aan via www.itfryskegea.nl/natuuruitjes en ga op pad. Dit wordt een zomer om nooit te vergeten! Voor de excursies geldt een beperkte deelname.