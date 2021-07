'Superlativen tekort' op eerste fierljepfinale van het seizoen

IJLST- Op de derde wedstrijd van het seizoen sprongen de Friese fierljeppers bijna in alle klassen verder dan in de eerste twee. Topper Oane Galama haalde zelfs bijna de magische 21 meter.

Dat er zo ver is gesprongen, zou volgens fierljepverslaggever Freark Wijma kunnen komen doordat er nu voor het eerst ook een finale gesprongen is. Bij de eerste twee wedstrijden lukte dat niet, door de weersomstandigheden.

"Dat zie je meteen terug in de sprongen. Er zijn heel wat persoonlijke records gesprongen in de finale. Dan weten ze precies waar de stok kan staan, dan kunnen ze nog één keer pieken."

Oane Galama zette met 20,94 de verste afstand van de dag op zijn naam.

Bij de junioren deed Wisse Broekstra het exceptioneel goed. Hij sprong 19.99. Daarmee pakte hij het schansrecord. "Ik kom superlatieven tekort", zegt Wijma. "Hij verpulvert records, en hij is nog maar eerstejaars junior."

Bij de jongens pakte Arend Veenstra de dagtitel, in een persoonlijk record van 16,81. Bi de meisjes sprong Inger Haanstra het verste. Ze zette ook een persoonlijk record neer, met 18,18. Daarmee sprong ze verder dan de verste vrouw. Marije Reitsma zette 14,50 op het scorebord.

Topljepster Marrit van de Wal was er niet bij. Zij woont sinds kort voor haar werk in Eindhoven, en springt daarom eigenlijk alleen nog maar in het weekend.