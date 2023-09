Super Sport Outlet van Intersport De Leeuw van 6 tot 9 september geopend

Van woensdag 6 september tot zaterdag 9 september ben je welkom bij de Super Sport Outlet van Intersport De Leeuw in Heerenveen. Hier kun je alles kan scoren met heel veel korting!



Scoor tot wel 80% korting op jouw sportartikelen binnen het onderstaande aanbod:



Sport Casual

Running

Fitness

Tennis & Padel

Voetbal

Hockey

Outdoor

Bad & Beach

Wintersport

Indoor

Training



Of je nu op zoek bent naar de perfecte outfit voor je volgende hardloopsessie, een nieuwe winterjas, trendy sport casual kleding voor alledag of je favoriete teamshirt voor de wedstrijden, scoren kan je zeker bij de Super Sport Outlet!



Je vindt de outlet aan de Dracht 20 in het centrum van Heerenveen. (voormalige pand van Takko)