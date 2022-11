Super Saturday met dames en heren VC Sneek

SNEEK- Komende zaterdag kan de Sneker volleyballiefhebber andermaal aan zijn trekken komen, want dan spelen zowel de heren als de dames voor de tweede maal in successie dit seizoen thuis in de eigen Sneker Sporthal. “Ik neem brood mee om de tussentijd te overbruggen”, grapte een fervent supporter die beide optredens voor geen geld wil missen.

Virtueel koploper

De heren van VC Sneek spelen om 16.00 uur tegen Plainwater Donitas dat op dit moment de rode lantaarn met zich mee torst. De Groningers worden getraind en gecoacht door Jaap Romeijn en Willem de Wit en waar ook Toon van Solkema speelt. De geelhemden hebben uit zes wedstrijden zes punten vergaard. De Sneker formatie heeft beter geboerd. De debutant staat op dit moment vierde met 22 punten uit zes gespeelde confrontaties en kan virtueel gelijk komen met koploper Pegasus.

Adempauze

Na een kleine adempauze kan het publiek de dames van Friso Sneek in actie zien. De ploeg van Harry van den Brink stelde vorige week teleur door in Werkendam van Voltena te verliezen en moet nu tegen het laaggeplaatste Eurosped laten zien dat de huidige positie niet in overstemming is met de kwaliteiten van de Sneker formatie.

Welverdiend flesje

Als alles volgens, in overeenstemming met de stand zich ontwikkelt, gaat het publiek op volle tribunes een mooie volleybalmiddag en -avond tegemoet en blijven alle punten in Sneek. Dan kan onze bovengenoemde volleybalfan na zijn verorberde broodje ook van een welverdiend flesje genieten.

Bron VC Sneek