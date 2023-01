Super Saturday in Sneker Sporthal bij VC Sneek

SNEEK- Voor wie zaterdag echt niet de spannende aflevering van The Bold and the Beautiful kan missen is er enige vorm van clementie om niet naar de Sneker Sporthal te komen. Komend weekend is het weer eens ouderwets Super Saturday met een speciale primeur: zowel de dames als de heren van VC Sneek staan op dit moment bovenaan in de competitie en dat had zelfs de meest fervente Sneekfan niet kunnen bedenken.

Koppositie consolideren

In het “voorprogramma” om 16.00 uur treden de mannen van Edward Kamphuis en Patrick Koelemij aan. Inzet is het consolideren van de koppositie in de eerste divisie, want de Snekers staan een punt los van Pegasus. De roodhemden omzeilden in Groningen een lastige klip door het studentikoze Veracles met 0-4 het nakijken te geven. “Als je me vooraf gezegd had dat we hier met vijf punten vandaag zouden komen, dan had ik meteen mijn krabbel gezet,” zei Patrick Koelemij na afloop.

Lichtzinnigheid is slechte raadgever

De formatie van captain Tom van den Boogaard speelt tegen C.S.V. De Zwollenaren staan niet op een kansrijke positie, maar zijn wel de brigade geweest die Pegasus hebben laten struikelen. Lichtzinnigheid is een slechte raadgever weet ook Edward Kamphuis. “We zullen elke wedstrijd weer vanaf nul moeten beginnen. Feit is wel dat we het qua punten meer dan uitstekend doen”.

Chris Goes en Mart de Jong

Om 20,00 uur brengen de mini’s Chris Goes en de eerste bal in het spel tijdens de wedstrijd Friso Sneek en Voltena. De ploeg uit Werkendam strijdt nog volop mee in de eindklassering om bij de beste zes te komen en die kans is alleen maar groter geworden door het terugtrekken van Eurosped. Een geweldig gemis voor volleyballend Nederland dat de ploeg uit Vroomshoop niet meer uitkomt in de eredivisie. Voor de equipe van Harry van den Brink is de inzet groot. Het belangrijkste is dat men de koppositie wil verdedigen en dan telt alleen een 3-0 of 3-1 triomf. Daarbij is Voltena het enige team geweest dat Friso drie punten afhandig heeft gemaakt en daar kriebelt het nog steeds bij de Hattemer trainer/coach.

Volle tribunes

Belangstellenden hebben bij de heren gratis entree. Voor wie Friso Sneek tegen Voltena absoluut niet wil missen kan via de VC Sneek site alvast een kaartje reserveren al zijn er ook nog steeds kaartjes aan de kassa verkrijgbaar. VC Sneek hoopt weer op volle tribunes. Aan de prestaties van zowel de dames als de heren ligt het in ieder geval niet.

Bron: VC Sneek