Super Cup Friso Sneek na narrow escape tegen Sliedrecht Sport (3-1)

SNEEK - De nagenoeg vaste basis van Friso Sneek tegen het gerenoveerde Sliedrecht Sport. Zo lagen de papieren vooraf en waren de Snekers in dit Super Cupduel dus de favoriet mede door het thuisvoordeel. En dat maakten de Snekers tot halverwege de derde set ook waar, maar de gasten rechtten de rug op wonderbaarlijke wijze mede door het inbrengen van ex-Friso Sneekspeelster Lotte Groninger al was uiteindelijk de beker voor Friso Sneek via 25-23, 25-10, 24-26 en 31-29.

Mooie dingen in Sneek

Op het zesde matchpoint(!) maakte een aanvallende misser aan Sliedrecht zijde een einde aan een enerverende vierde set waardoor Friso Sneek de tweede prijs van het seizoen kon binnen halen. Erik Reitsma: ”We willen graag mooie dingen laten zien in Sneek. Er werd vandaag hard geknokt mede omdat we in de derde set de grip verloren. Anders hadden we wel heel veel goed gedaan. Ik ben superblij voor de club en het team. Trots op de organisatie van de wedstrijd en kijk uit naar de rest van het seizoen."

Bizarre ommekeer

Het leek een gelopen koers na een 2-0 voorsprong in sets en acht punten reliëf in de derde set. Friso Sneek keek al stiekem naar de uitgestalde Super Cup, maar de gasten dachten daar op 15-9 anders over. De blauwhemden slopen telkens dichterbij, raakten in de bekende flow en pakten bijzonder knap de derde set met 24-26. Na deze bizarre ommekeer zat er voor de bekerwinnaar nog meer in het vat doordat men in set vier vijf matchpoints overleefde maar toch de triomf aan de thuisclub moest laten met 31-29 aangevuurd door het fanatieke publiek in de niet geheel uitverkochte Sneker Sporthal. Dat alles onder goedkeurend oog van ex trainer/coach Harry van de Brink die dergelijke escapes nog op het netvlies heeft.

Routiniers

Bij damesvolleybal is het dus nooit saai . Het begin van beide teams was niet geweldig. Goeie series in de service werd afgewisseld door de nodige serveerfouten. Dat Sneek de eerste set toch in de wacht sleepte was met name te danken aan de uitblinkende Anniek Siebring die Britt Schreurs in haar kielzog meezoog (25-23) en de routiniers van essentieel belang bleken.

Fanatiek geheel

In de tweede set knalden de roodhemden fiks uit de startblokken en werd er zelfs een voorsprong van 11 punten bewerkstelligd om tenslotte op 25-10 te eindigen. Een uitstekende set waarin de Waterpoortstadbewoners de tegenstander alle hoeken van het veld lieten zien. Rixt van der Wal toonde terecht aan waarom ze in Jong Oranje speelt met een aantal toppie omloopballen en blokkerende acties waarbij de gehele ploeg als een degelijk en fanatiek geheel over de Taraflexvloer bewoog.

Inhaalrace

Coach Erik Reitsma hield veelal vast aan zijn basis met Nynke Oud, Nynke Hofstede, Britt Schreurs, Anniek Siebring, Rosa Entius, Rixt van der Wal en libero Geldou de Boer. Alleen Iris Oosterbaan en Annika de Goede kregen minieme speeltijd alhoewel Reitsma in de derde set meer spelers in het veld wilde brengen. Hij bedacht zich echter toen zijn ploeg in de problemen kwam en vanaf 15-9 de ene na de ander bal te verwerken kreeg. Op 24-24 beloonde Sliedrecht Sport de inhaalrace met een 24-26 overwinning.

Titanenstrijd

Friso Sneek pakte echter de draad weer prima op en bouwde een 17-10 voorsprong op. Maar de kentering volgde weer snel. In een adembenemende fase vanaf 20-20 ontwikkelde zich een titanenstrijd waarin iedereen in de hal het behoorlijk benauwd kreeg. Sneek kreeg vijf matchpoints en de ploeg van Elroy Bezemer een keer een setpoint. Op 30-29 werd de strijd beslist en kwam er een einde na een buitengewoon spannende partij tussen Friso Sneek en Sliedrecht Sport waarbij de thuisclub alvast aan klantenbinding deed. De Snekers spelen op 10 en 11 oktober thuis voor de Europa Cup en wie zondag aanwezig was, zal op een of beide dagen zeker acte de presence geven.

Bron: VC Sneek