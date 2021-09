Sup-plezier in Sneek

“Omdat de Sup-Elfstedentocht op dit moment aan de gang is, organiseren wij van Sharksups deze activiteit in verschillende steden van de Elfsteden. Wij laten de kinderen kennismaken met het suppen. De kinderen krijgen tips van ons en inderdaad de omstandigheden zijn fantastisch. Het kan gewoon niet beter”, vertelt medewerkster Eva. “Donderdag zijn we in Workum en vrijdag nog in Franeker.”