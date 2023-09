SUP Elfstedentocht door de stadsgracht

SNEEK - De SUP Eflstedentocht is vandaag begonnen!!

Honderden deelnemers zijn vanaf vandaag gestart met de SUP Elfstedentocht. De deelnemers zullen 5 dagen doen over deze prestatie. Na het rustmoment in Scharnegoutum komen de deelnemers door de stadsgrachten van Sneek suppen. De deelnemers liggen ver uit elkaar en suppen niet in een grote groep. Ze zullen de komende 5 dagen 8 uren per dag nog bezig zijn met de Elfstedentocht.

De SUP is in een korte tijd razend populair geworden. In 2008 waren een volgens Ritske Merkus, twee SUP boards in Friesland. Aan de Elfsteden sup tocht doen ook mensen uit het buitenland mee.

De SUP Elfstedentocht: