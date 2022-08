Sulveren Skûtsje voor skûtsje Lemmer

Het Sulveren Skûtsje ging naar schipper Albert Visser en zijn bemanning van het Lemster skûtsje. Visser is de nestor onder de schippers, zeilt al 17 jaar als schipper mee en zette nu dus de kroon op zijn werk. Bijzonder was dat het Lemster skûtsje vrijdagmiddag als laatste en dus 14e eindigde op het Sneekermeer. De dag ervoor was de SKS titel met een dagzege in de Lemster Baai al binnengehaald. Vandaag maakten de Lemsters er een ereronde van onder prachtige zomerse omstandigheden.

Douwe Visser van Grou werd tweede met drie keer een dagzege en debuterend schipper Harmen Brouwer pakte met het Langweerder skûtsje maar liefst 4 dagzeges. De Langweerders eindigden als derde.

Volgens SKS voorzitter Rene Nagelhout kan terug gekeken worden op in 'bysûnder SKS kampioenschap'. Hij roemde het enthousiasme rondom het skûtsjesilen en de grote publieke belangstelling voor de SKS strijd die maar blijft toenemen.