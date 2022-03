HEEG/UITWELLINGERGA/SNEEK- In Heeg lag woensdagochtend een speciaal stembureau aan de Nijewâl: een rondvaartboot. Later vaart de boot nog naar de Loswal in Uitwellingerga en de Jousterkade in Sneek.

De gemeente heeft niet zomaar voor een boot gekozen. Marjolein Althuisius van gemeente Súdwest-Fryslân: "Onze gemeente beslaat een hele grote oppervlakte. We willen het stemmen bereikbaar maken voor onze inwoners, dus dit is een prachtig idee. We hebben opgeroepen: laat je stem niet in het water vallen en kom naar de stemboot."

Voorzitter Gerrit Schot van het stembureau vindt het 'hartstikke leuk' om er voor de mensen te zijn. "En om een beetje mee te helpen aan de democratie in het land. Een unieke gebeurtenis: de stemboot." Dat vindt ook vrijwilliger Robert de Jong: "De zon schijnt lekker op de rug, dus het is een mooie dag om hier te stemmen. Wij hopen op veel inwoners van Heeg."

'Met veel egards'

Ook Sietse de Witte zit op de boot en doet zijn best om er iets speciaals van te maken: "Wij maken er vandaag een hele mooie dag van. Wij ontvangen de mensen met veel egards. Het moet leuk zijn, want mensen moeten stemmen."

Geertje Reijenga was de eerste die 's ochtends op de boot stemde: "Ik had het gelezen in de krant. Ik dacht: dit is een mooie kans. Ik ben gek op water en stemmen is belangrijk. We willen graag dat de politiek iets doet. Als je stemt, dan kun je meepraten."

Foto’s Willem Vermeltfoort