Súdwest-Fryslân zet in op toegankelijkheid bij Tweede Kamerverkiezingen

SNEEK- De gemeente Súdwest-Fryslân zet bij de Tweede Kamerverkiezingen op 22 november 2023 meer in op toegankelijkheid. Alle 75 stembureaus in de gemeente zijn gecontroleerd op een goede en onbelemmerde toegankelijkheid.

Ook worden twee prikkelarme stembureaus ingericht in Sneek (vergaderzaal achter het Witte Kerkje, Julianastraat 3) en Workum (Oer de Toer, Merk 7). Hier kunnen inwoners terecht die om welke reden dan ook het reguliere stemlokaal te overweldigend vinden. Kiezers met een visuele beperking kunnen op deze locaties ook zelfstandig hun stem uitbrengen met behulp van een stemmal en stembox.

Zodra ze beschikbaar zijn, zet de gemeente de kandidatenlijsten in grote letters en de gesproken versie van de kandidatenlijsten op de website.

“Wy fine it wichtich dat safolle mooglik minsken sels harren stim útbringe kinne. Mei de ynrjochting fan prikkelearme stimburo’s mei mear begelieding foar minsken dy’t dat nedich hawwe sette wy stappen yn de goede rjochting. Lykas mei it brûken fan middels dy’t minsken mei in fisuele beheining de mooglikheid jouwe om selsstannich harren stim út te bringen”, zegt burgemeester Jannewietske de Vries.

Verkiezingsborden

Ook nieuw in Súdwest-Fryslân is het gebruik van voorbedrukte verkiezingsborden op 26 locaties. Daarnaast is het niet meer toegestaan sandwichborden te gebruiken. Voorheen waren er drie aanplakborden in de gemeente en konden politieke partijen sandwichborden plaatsen langs de wegen in de gemeente. “De oanplakbuorden krigen hieltyd mear in rommelige útstrieling. Benammen by de lêste gemeenteriedsferkiezingen yn 2022 hawwe wy allegear sjen kinnen dat sandwichbuorden bekladde of yn de natuer dumpt waarden. Wy hoopje dat mei dizze maatregels de omjouwing kreazer bliuwt”, aldus De Vries.

Na de verkiezingen worden de extra inzet op toegankelijkheid en het gebruik van de verkiezingsborden op 26 locaties geëvalueerd.