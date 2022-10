Súdwest-Fryslân wordt lid van noordelijke samenwerking SNN

Na Leeuwarden wordt Súdwest-Fryslân de tweede Friese gemeente die plaatsneemt in het bestuur van Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN). De acceptatie door SNN als volwaardig lid naast de grote steden is voor Súdwest-Fryslân niet minder dan een doorbraak. De gemeente probeerde in het verleden ook al eens om lid te worden, maar werd toen - als plattelandsgemeente zonder grote steden - nog afgewezen.

René Paas, commissaris van de Koning van Groningen en voorzitter van SNN, is blij met Súdwest-Fryslân. "Burgemeester De Vries meldde zich op een dag bij mij en zei dat het eigenlijk wel tijd was om ook onderdeel van SNN te worden." Ze zei dat de gemeente kan helpen om SNN te dragen en wel wat te melden heeft in Den Haag.

"Ondertussen doet die noordelijke samenwerking natuurlijk werk voor alle gemeenten en alle drie de provincies. Daarin is Súdwest-Fryslân dus niet helemaal nieuw, want we werkten al voor Súdwest-Fryslân. Ik vind het ontzettend leuk dat ze zich hebben gemeld."

Snel besloten

Volgens Paas waren de andere leden al snel uit over de vraag of Súdwest-Fryslân erbij moest. "Het was een kort gesprek. Het is logisch dat je het even bij het bestuur legt. Toen was het heel snel gebeurd."

"Het gaat erom dat sterke bestuurders de wil hebben om met elkaar samen te werken. En wij moeten ons altijd realiseren dat alle inwoners van de drie provincies samen ongeveer de helft van Zuid-Holland zijn. Wij moeten samenwerken om indruk te maken in Den Haag en Brussel, en gelukkig doen we dat ook."

Hayo Apotheker

Hayo Apotheker zei jaren geleden al dat Súdwest-Fryslân bij de noordelijke samenwerking moest. Apotheker was toentertijd waarnemend burgemeester in de gemeente. Er was toen van SNN uit geen interesse.

"Ik was daar toen niet bij", zegt Paas daarover. "Ik ben altijd blij met gemeente- en provinciebestuurders die hun handen uit de mouwen willen steken."

Paas vindt het mooi dat er nu een grote plattelandsgemeente aan tafel zit, maar zegt zich ook te willen richten op alle plattelandsgemeenten in Fryslân, Groningen en Drenthe die niet aan die tafel zitten. "Het gaat er ook over dat de belangen van je gemeente altijd meewegen in de afwegingen die noordelijke samenwerking maakt."