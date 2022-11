Súdwest-Fryslân wil wonen op het water in Heeg onderzoeken

HEEG- In plaats van ophogen, het land onder water laten lopen. Súdwest-Fryslân wil kijken naar een, mogelijk iconisch, innovatief water-woon-concept dat anticipeert op toekomstige opgaves voor klimaat, schoon water en natuur doelen. Tsjerkesleat in Heeg is de locatie die hiervoor naar voren wordt geschoven.

Het college van Súdwest-Fryslân wil diverse duurzame ambities samen laten komen in het water-woon-concept: Biobased bouwen, off-grid mogelijkheden en klimaatadaptief ontwikkelen. Ook zou dit woonconcept een coöperatief karakter kunnen krijgen als het gaat om nutsvoorzieningen zoals energie of water.

Michel Rietman, wethouder Wonen & Waterbeheer, heeft hoge ambities: “We willen een experimenteer gemeente zijn. Een gemeente waarbij we kijken naar hoe we dingen mogelijk kunnen maken. Het Veenweidegebied, waar ook de Tjerkesleat in ligt, is geen gemakkelijk gebied om te bouwen. Maar al sinds vroegere dagen zoeken we in Fryslân naar oplossingen om samen met, en niet tegen of ten koste van, de natuur te werken aan de maatschappelijke opgaven waar we voor staan. Dat moet ook hier centraal staan.”

Niet ophogen, maar onder water laten lopen

De locatie Tsjerkesleat in Heeg is al langer in beeld voor woningbouw. De gemeente heeft diverse gesprekken met marktpartijen gevoerd. Conclusie: Marktpartijen zien kansen voor woningbouw op de locatie, maar de prijs acceptabel houden, wordt een uitdaging. De reden daarvoor is de grond waarop gebouwd moet worden.

De locatie ligt namelijk op een kleine polder. Om dit terrein geschikt te maken voor woningbouw, zijn, naast extra ophoging van de grond, diverse maatregelen nodig om waterrobuust te kunnen bouwen. Hier zitten veel meer kosten aan verbonden dan gebruikelijk, met hogere huizenprijzen als gevolg. En dat is niet acceptabel volgens de wethouder.

Traditioneel bouwen lijkt dus geen optie. Rietman ziet wel andere mogelijkheden: “We zijn een waterrijke gemeente, we weten beter dan wie dan ook in Nederland hoe we met water moeten omgaan. Als we het terrein niet ophogen, maar juist onder water zetten en daarmee ruimte maken voor betaalbare waterwoningen. Ik zie daar nog veel meer kansen met off-grid mogelijkheden en klimaatadaptieve ontwikkelingen.”

College hoopt op steun van Raad

De Raad moet binnenkort beslissen over het al dan niet beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet. Daarmee wil de gemeente de onderzoeken in hoeverre de duurzame ambities voor de Tsjerkesleat realistisch zijn.