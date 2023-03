Súdwest-Fryslân wil rollerbank voor elektrische fietsen, gemeente trekt 150.000 euro uit

Het college van Súdwest-Fryslân gaat hierin mee en neemt maatregelen om de fietsveiligheid in de gemeente te borgen. “We hebben een prachtige, uitgestrekte gemeente die zich perfect leent voor de fiets. Bovendien is fietsen gezond, dat willen we blijven stimuleren. Helaas zien we dat door een onveilig gevoel op het fietspad steeds minder mensen de fiets pakken”, laat Michel Rietman, wethouder Mobiliteit weten.

Opvoeren van elektrische fietsen een probleem

Het probleem zit volgens de gemeente niet zo zeer in het gebruik van elektrische fietsen. Diverse landelijke onderzoeken laten zien dat opgevoerde elektrische fietsen het probleem zijn van ongelukken en onveilige situaties. De landelijke media schreven hier in augustus al over. Ook in Súdwest-Fryslân heeft men het vermoeden dat er veel op opgevoerde elektrische fietsen wordt rondgereden.

Opgevoerde elektrische fiets zorgt ook voor ophef in Duitsland

“In Duitsland is één op de drie E-bikes opgevoerd en in België wordt die spontaan aangeboden door fietsdealers. Het zou naïef zijn te denken dat dat hier niet gebeurt. En als bijvoorbeeld ouderen op een opgevoerde elektrische fiets voorbij ‘racen’ dan kan ik me voorstellen dat andere fietsgebruikers hiervan schrikken”, refereert Rietman naar een artikel van CROW-fietsberaad, het kenniscentrum voor fietsbeleid van Nederlandse overheden.

Pilot controle 1 mei van start

Daarom gaat de gemeente dus controleren op het gebruik van opgevoerde E-bikes. Het gaat om een pilot voor 6 maanden die vanaf 1 mei dit jaar in gaat. Het college stelt hier 150.000 euro vanuit het Ontwikkelfonds voor beschikbaar. Het geld wordt gebruikt voor de inzet van mensen en middelen. “We huren hier externen voor in die ons helpen bij de controles. Deze controles worden de komende maanden op willekeurige momenten en locaties uitgevoerd.”

Bij zo’n controle wordt de maximum snelheid gecheckt en gekeken naar de rijvaardigheid van de fietser. Bij twijfel wordt eerst een waarschuwing gegeven. De gemeente registreert wel persoonsgegevens zodat op een later moment nagekeken kan worden of de fiets weer is teruggezet naar de normale maximum snelheid.

Rollerbank plan voor de toekomst

De wethouder ziet het liefst een rollerbank voor elektrische fietsen komen. Hierover is in de Tweede Kamer al gesproken. Vooralsnog is die mogelijkheid er nog niet. “Het belangrijkste wat we met deze maatregel willen we bereiken, is dat jong en oud zich weer veilig op de fietspaden voelt. Naast ouderen willen we ook ouders met jonge kinderen blijven stimuleren om de fiets te pakken. Want het is gezond en je krijgt meer mee van de prachtige omgeving waarin we leven”, aldus wethouder Rietman.