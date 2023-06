Súdwest-Fryslân wil erfpacht afkopen en nieuwe functie voor manegeterrein Sneek

SNEEK- De gemeente Súdwest-Fryslân heeft de intentie om een koopovereenkomst te sluiten met de erfpachter van het manegeterrein aan de Pim Mulierstraat in Sneek. Het college stelt de gemeenteraad voor een krediet beschikbaar te stellen van 750.000 euro. Daarmee komt het terrein vrij voor een nieuwe ontwikkeling. De nieuwe functie van het terrein is nog niet bekend. Na de zomer verwacht de gemeente hier duidelijkheid over te hebben.

Het manegeterrein aan de Stadsrondweg Noord in Sneek is al eigendom van de gemeente. Het terrein inclusief de omliggende grond wordt momenteel verhuurd aan de eigenaar van de manege. De reden van aankoop is de gunstige ligging ten opzichte van de ontwikkelgebieden in Sneek, waaronder Harinxmaland. Het terrein kan in de toekomst een verbindende schakel worden tussen de nieuwe wijk Harinxmaland en de bestaande stad. Bovendien gaat het om een zichtlocatie aan de stadsrondweg.

Wethouder Michel Rietman: “Het terrein heeft een zeer gunstige ligging dat voor diverse functies ontwikkeld kan worden. Onderzoek moet uitwijzen voor welke functie dit terrein geschikt is. Permanente bewoning is in het huidige bestemmingsplan niet toegestaan. Tijdelijke woningen bijvoorbeeld voor een periode van 10 of maximaal 15 jaar, lijkt een mogelijkheid. En er zijn natuurlijk ook nog andere mogelijkheden met dit terrein.”

In de afgelopen maanden zijn de eerste onderzoeken al uitgevoerd naar de mogelijkheden voor de ontwikkeling van tijdelijke woningen op het terrein voor starters en mensen met een urgentie woonbehoefte. Deze onderzoeken worden in de komende maanden verder uitgewerkt.

Actief grondbeleid van de gemeente

De intentie van de aankoop van het manageterrein is onderdeel van de koers die het college van Súdwest-Fryslân heeft ingezet als het gaat om grondbeleid. “Als bestuur hebben we vorig jaar gezegd dat we actief grondbeleid willen voeren. Dit houdt in dat we kijken naar de stukken grond die al in eigendom zijn van de gemeente en een gunstige ligging hebben voor diverse functies. Voor deze stukken grond zoeken we naar een optimale invulling die toekomt aan de behoefte die er is, bijvoorbeeld woningbouw, maatschappelijke functies of sportfaciliteiten,” legt Rietman uit.

De overeenkomst tussen gemeente en erfpachter is onder voorbehoud van het ter beschikking stellen van het krediet door de gemeenteraad. Hierover wordt 20 juli een besluit genomen.