Súdwest-Fryslân werkt aan samenleving van en voor iedereen

Verdere stappen naar inclusieve samenleving

“Dit plan is de eerste stap en is bedoeld om de basis op orde te brengen. Inclusie zou vanzelfsprekend moeten zijn. Dat iedereen mee kan doen en fijn kan wonen. We beseffen ons dat we aan het begin staan om te werken aan een samenleving waarin iedereen mee kan doen. Dit geldt ook voor ons als gemeente. Zo wil ik dat onze brieven duidelijk zijn, dat inwoners snappen wat er staat. En dat mensen zaken eenvoudig kunnen regelen, zoals de aanvraag van de Energietoeslag of vergoeding voor de zwemles van je kinderen”, zegt wethouder Marianne Poelman. Zij benadrukt het belang van samenwerken met verschillende partijen in de gemeente.

Meedoen niet voor iedereen vanzelfsprekend

Súdwest-Fryslân is een gemeente met betrokken inwoners. Veel mensen zetten zich actief in voor hun dorp of wijk en denken om de mensen in hun buurt. Maar voor sommige mensen is ‘meedoen’ niet vanzelfsprekend. Zo kunnen armoede, laaggeletterdheid of beperkte digitale vaardigheden het lastig maken om mee te kunnen doen. In de Lokale Inclusie Agenda staat omschreven wat de gemeente hier aan gaat doen.

Maatregelen Lokale Inclusie Agenda

In de Lokale Inclusie Agenda staan verschillende acties om inclusie te verbeteren, zoals: