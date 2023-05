Súdwest-Fryslân vraagt inwoners naar hun ideeën over vrijetijdsbesteding

SNEEK- Súdwest-Fryslân is een toeristische sleutelregio in de Friese gastvrijheidseconomie. Het gebied heeft grote aantrekkingskracht op inwoners en bezoekers. De combinatie van water, platteland, kernen, waaronder zes van de 11 steden, en de rijkdom van cultuur(erfgoed) zijn onderscheidende troeven. Daarom wil Súdwest-Fryslân de gastvrijheidsvisie actualiseren. Daarbij vraagt de gemeente de hulp van haar inwoners en ondernemers.

De gastvrijheidseconomie gaat over allerlei activiteiten en mogelijkheden voor in de vrije tijd, zoals varen, wandelen, fietsen, evenementen, hotels, campings, musea en attracties. “Hoe zorgen we ervoor dat het ook in de toekomst fijn en gezond wonen, werken, verblijven en recreëren is in onze gemeente. Dat is onze hoofdvraag. Deze gastvrijheidsvisie ontwikkelen we namelijk in eerste instantie voor onze inwoners. En hoe kunnen we dat beter doen dan onze eigen inwoners vragen naar hun mening”, vertelt Michel Rietman, wethouder Gastvrijheidseconomie.

Gastvrijheidseconomie draagt bij aan geluksgevoel onder inwoners

De gastvrijheidseconomie in Súdwest-Fryslân draagt in grote mate bij aan de lokale economie én de maatschappij in de vorm van banen, uitgaven van bezoekers, diverse voorzieningen en activiteiten en een aantrekkelijke leefomgeving. Daarmee is de gastvrijheidseconomie een belangrijke stimulans voor het geluk onder inwoners en bezoekers.

“Juist daarom moeten we zorgen dat we het aanbod op peil houden en meegaan met de tijd. Daarbij zoeken we naar een modus waarbij natuur en recreatie elkaar versterken. We hebben een prachtige, ruim opgezette gemeente en we moeten zorgvuldig blijven kijken hoe we daar gebruik van maken zonder dat het ten koste gaat van al het natuurlijk schoon”, vervolgt wethouder Rietman.

Vraag van recreanten en bezoekers in tien jaar sterk veranderd

De huidige visie voor de gastvrijheidseconomie stamt uit 2013. Deze tien jaar oude visie moet geactualiseerd worden naar de behoeften van deze tijd, voor jong en oud. In de afgelopen tien jaar is de vraag van recreanten en bezoekers met steeds verder uiteenlopende wensen en nieuwe vormen van vrijetijdsbesteding namelijk flink veranderd. Diversiteit, kwaliteit en een hang naar authentieke ervaringen en belevenissen zijn daarbij belangrijke aspecten. Bovendien ziet de gemeente een trend van toenemend toerisme in Súdwest-Fryslân.

“We vragen nu inwoners via een enquête om hun mening en hun adviezen. Zij weten zelf het beste hoe zij hun vrije tijd willen doorbrengen in Súdwest-Fryslân. Ik ben dan ook benieuwd naar de resultaten”, sluit de wethouder af.

In de enquête vraagt de gemeente inwoners naar hun mening over gezinsactiviteiten, recreatie in de natuur, evenementen, verblijfsmogelijkheden en meer. Naast deze enquête gaat de gemeente in gesprek met ondernemers en een panelgroep van inwoners. Inwoners kunnen de enquête tot en met 14 juni invullen via www.sudwestfryslan.nl/gastvrijheid