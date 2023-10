SNEEK- De Gemeente Súdwest-Fryslân viert Coming Out Day en benadrukt de weg naar inclusie. Op 11 oktober is het Coming Out Day, een dag waarop we solidariteit tonen met de LHBTIQ+ gemeenschap en de moedige stappen die velen nemen om openlijk zichzelf te zijn. De gemeente Súdwest-Fryslân omarmt deze dag en benadrukt het belang van aandacht voor dit onderwerp.

Vanmorgen werd de regenboogvlag uitgestoken. Tegelijkertijd wil de gemeente benadrukken dat SWF streeft naar een toekomst waarin Coming Out Day niet meer nodig is, er geen hokjes meer zijn en iedereen ‘gewoon’ inwoner van Súdwest-Fryslân is.

Waarom aandacht voor Coming Out Day?

“Coming Out Day is belangrijk om verschillende redenen. Zo helpt het vieren van Coming Out Day bij een meer inclusieve samenleving. Een samenleving waar we ons allemaal geaccepteerd en gerespecteerd voelen, ongeacht je genderidentiteit of seksuele voorkeur. Door aandacht te besteden aan Cominng Out Day hopen we het bewustzijn te vergroten over de ervaringen en uitdagingen zoals discriminatie en vooroordelen waarmee inwoners nog steeds te maken hebben.

Coming Out Day is een dag waar iedereen de kans krijgt om solidariteit te tonen en steun te bieden aan inwoners waarvoor het niet vanzelfsprekend is om openlijk zichzelf te kunnen zijn. Streven naar een inclusieve toekomst We blijven we ons inzetten voor een toekomst waarin niemand meer hoeft ‘uit de kast’ hoeft te komen omdat diversiteit en inclusie de norm zijn. We willen dat iedereen zich kan identificeren als inwoner van Súdwest-Fryslân zonder labels of vooroordelen. Contact met ons opnemen We nodigen iedereen uit om met ons contact op te nemen en mee te denken over wat er nodig is om van onze gemeente een inclusievere en ondersteunende plek te maken voor iedereen.

Samen kunnen we werken aan een samenleving waarin niemand wordt beoordeeld op basis van wie ze liefhebben, maar waarin we elkaar omarmen voor wie we zijn. Neem gerust contact met ons op via om uw gedachten, suggesties en zorgen te delen. We horen graag van u en staan open voor een openhartige dialoog over hoe we onze gemeente nog gastvrijer kunnen maken voor iedereen. Laten we samen streven naar een inclusieve toekomst waarin Coming Out Day niet meer nodig is, maar waarin liefde en acceptatie voor iedereen vanzelfsprekend zijn, aldus SWF.

UPDATE: De vlag is gescheurd door de wind en verwijderd. Maar de nieuwe vlag is alweer besteld.