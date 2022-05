Súdwest-Fryslân vernoemt fietspad Zurich naar kunstenaar Peter J. Sterkenburg

ZURICH - Naamgevingscommissie Súdwest-Fryslân heeft het college van burgemeester en wethouders voorgesteld om het fietspad in de Gooyumerweg in Zurich, de naam Peter J. Sterkenburg-fietspad toe te kennen. Het college stemde hiermee in.

Eerbetoon aan een uitzonderlijke kunstenaar

Dorpsbelang Zurich diende het verzoek in namens Stichting Maritieme Schilderijen Peter J. Sterkenburg. “Het is een mooie kans om deze uitzonderlijke kunstenaar en het dorp nog meer aandacht te geven”. Het fietspad begint tegenover het voormalige woonhuis van de heer Sterkenburg aan de Caspar de Roblesdijk. Dorpsbelang legde de naam voor aan het dorp. De naamsverandering kreeg veel steun van de “Surchers”.

Over Peter J. Sterkenburg

De maritieme schilder werd in 1955 geboren in Harlingen als zoon van een zeeman. Sterkenburg was al jong gefascineerd door zeeschepen. De liefde voor de zee en deze schepen heeft ervoor gezorgd dat hij zich later specialiseerde in het schilderen van zowel oude als nieuwe schepen in zijn eigen stijl. In de eerste jaren van zijn loopbaan legde hij zich toe op seriewerk maar vanaf 1990 kwam zijn grote doorbraak in het Verre Oosten na een tentoonstelling van Nederlandse kunstenaars in Hongkong.

Daarna maakte Peter J. Sterkenburg alleen nog maar schilderijen in opdracht, zoals het vereeuwigen van de vloot van Smit Internationale in Singapore. Sterkenburg overleed in april 2000 tijdens het schilderen van VOC-schepen in het IJ, een opdracht van de stad Amsterdam.