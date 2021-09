Súdwest-Fryslân tekent voor toekomstbestendige zorg

De gemeente Súdwest-Fryslân wil de zorg voor deze kwetsbare groep inwoners graag zo goed mogelijk organiseren en faciliteren en streeft daarom al geruime tijd naar een onderlinge samenwerking tussen zorgaanbieders. Vanaf 2022 gaat AtHomeFirst Friesland en het samenwerkingsverband van Zorggroep Alliade /GGZ Friesland alle vormen van de Wmo-begeleiding in Súdwest-Fryslân coördineren en uitvoeren. Suver Thús en Axxicom Thuishulp doen dit voor de huishoudelijke hulp. Woensdag tekende Gemeente Súdwest-Fryslân de Wmo-contracten met deze vijf zorgaanbieders voor ten minste vijf jaar.

Memorabel moment

“Een memorabel moment”, noemt wethouder van de gemeente Súdwest-Fryslân Gea Wielinga de ondertekening, die plaatsvindt in de raadszaal in Sneek. Wielinga, die nauw betrokken is bij dit onderwerp sinds gemeentes deze zorgtaak in 2015 overnamen van de Rijksoverheid, is dankbaar voor het contract dat er nu ligt. “Er is een lang traject aan vooraf gegaan. We hoopten tot een samenwerking te komen met betrokken, lokale en nieuwe partijen en dat is gelukt. Samenwerken op alle fronten is onze visie en daarmee maken we de zorg toekomstbestendig voor onze inwoners. Want daar gaat het om”, benadrukt de wethouder. De sfeer in de raadszaal is ontspannen en ook de samenwerkende partijen zijn unaniem enthousiast: “We kijken uit naar een mooie, langdurige samenwerking en kunnen hiermee een voorbeeld zijn voor andere gemeentes.”

Wat gaan inwoners merken van deze nieuwe samenwerking?

De nieuwe overeenkomsten met de zorgaanbieders gaan in op 1 januari 2022. Dat betekent niet direct verandering voor mensen die nu hulp ontvangen. De relatie tussen inwoner en zorgverlener proberen we zoveel mogelijk in stand te houden. Als die verandert, volgt er eerst een persoonlijk gesprek. De gemeente Súdwest-Fryslân wordt voor de huishoudelijke hulp en begeleiding in vier gebieden verdeeld: Sneek-Noord, Sneek-Zuid, Bolsward e.o. en Buitengebied. In elk gebied coördineert één aanbieder de Wmo-zorg. Deze aanbieder bekijkt samen met de andere zorgverleners in het gebied welke ondersteuning mensen nodig hebben. “Natuurlijk begrijpen we dat het voor sommige mensen spannend is dat er mogelijk iets verandert maar we hebben het volste vertrouwen dat het goed komt. Dit is een manier om het achter de schermen goed te organiseren. Ook dat is in het belang van de inwoners. Voorop staat natuurlijk dat mensen de hulp krijgen die ze nodig hebben.” Aldus wethouder Wielinga.