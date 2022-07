Súdwest-Fryslân tekent landelijk convenant ‘meeverhuizen hulpmiddelen’

SNEEK- Het uitgangspunt van het convenant is dat inwoners bij verhuizing naar een andere gemeente, hulpmiddelen zoals een scootmobiel of een rolstoel, kunnen meenemen en blijven gebruiken in hun nieuwe woonplaats.

Als een inwoner verhuist, kan dit gevolgen hebben voor het hulpmiddel dat deze cliënt gebruikt. In de huidige situatie betekent een verhuizing vaak dat de cliënt zijn of haar hulpmiddel bij de vertrekkende gemeente, moet inleveren en in de nieuwe gemeente, via een ander kanaal weer hetzelfde middel moet aanvragen. Daardoor moet de cliënt weer een heel aanvraagtraject doorlopen. “Dat is een situatie die voor inwoners onnodig belastend is”, vertelt wethouder Marianne Poelman. “De ondertekening van het convenant zorgt voor een prettige overgangssituatie waarbij de inwoner centraal staat.”

Nieuwe situatie vraagt om goede afstemming

Verhuizen betekent vaak ook een nieuwe situatie voor de inwoner. Waar in de oude situatie bijvoorbeeld een scootmobiel noodzakelijk is, vanwege de afstand tot voorzieningen, kan dit in de nieuwe situatie anders zijn. Natuurlijk geldt het omgekeerde ook, dat juist in de nieuwe woongemeente meer ondersteuning nodig is. Aan een goede afstemming tussen vertrekkende en nieuwe gemeente was men in Súdwest-Fryslân al gewend. De gemeente probeert daarmee te voorkomen dat de inwoner door de verhuizing in de problemen komt met maatwerkvoorzieningen. Het convenant benadrukt deze werkwijze.

Hulpmiddelen vanuit de Wmo, ZvW of WlZ

In Nederland kunnen inwoners een beroep doen op gemeenten, zorgverzekeraar en Rijk voor het verkrijgen van noodzakelijke mobiliteitshulpmiddelen. Wie welk hulpmiddel verstrekt, is afhankelijk van de woonsituatie en waarvoor het hulpmiddel nodig is. Hulpmiddelen worden niet alleen vanuit de Wmo verstrekt, maar kunnen ook beschikbaar worden gesteld vanuit de Zorgverzekeringswet (ZvW) of de Wet langdurige zorg (WlZ). Om ook dit bij een verhuizing soepeler te laten verlopen, ondertekent de gemeente Súdwest-Fryslân dit landelijke convenant.