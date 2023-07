Súdwest-Fryslân stelt voorwaarden aan betaalbare woningen: maximale koopprijs en inkomensgrenzen voor nieuwbouw

In overeenkomsten met ontwikkelaars van nieuwbouwwoningen worden vaak al afspraken gemaakt over de realisatie van het aantal betaalbare woningen in een project. Voor Súdwest-Fryslân is dat nog niet genoeg.

Wethouder Michel Rietman legt uit waarom: “De definitie van betaalbare woningen wordt in de regionale woondeal omschreven als woningen die onder de NHG (Nationale Hypotheek Garantie)-grens vallen. Die grens ligt op 405.000 euro. In onze gemeente is die grens absoluut niet passend. Voor een aanzienlijke groep is deze koopprijs ver uit zicht. Daarom willen we niet alleen kunnen sturen op betaalbare woningen, maar hier ook voor ons logische prijzen en voorwaarden aan koppelen.”

Voorwaarden doelgroep voor koopwoningen tot 250.000 euro

Die logische prijzen liggen voor Súdwest-Fryslân op een koopprijs vrij op naam van maximaal 250.000 euro, zo blijkt uit gesprekken met marktpartijen en hypotheekadviseurs. Omdat er ook een doelgroep is die, gezien het inkomen, hier niet voor in aanmerking komt, is daarnaast nog een categorie met lagere prijsgrens van 200.000 euro opgenomen. In de verordening worden aan deze koopprijzen ook minimale oppervlaktes en een minimale basiskwaliteit gekoppeld.

Om ervoor te zorgen dat deze nieuwe woningen ook bij de juiste mensen terecht komen, is deze doelgroep beschreven aan de hand van inkomensgrenzen. Huishoudens die over die grens heen gaan met hun inkomen, komen niet in aanmerking voor deze woningen.

Ook huurwoningen in vrije sector gekoppeld aan inkomensgrenzen

Niet alleen voor koopwoningen, ook voor nieuwe huurwoningen zijn categorieën opgesteld: sociale huur en middeldure huur (I en II). Hierbij zijn eveneens inkomensgrenzen voor de doelgroep vastgesteld. Voor de sociale huur zijn de huurprijsgrenzen en inkomensgrenzen landelijk bepaald. Voor de vrije sector niet. De gemeente ziet dat een bepaalde doelgroep niet in aanmerking komt voor sociale huur, maar voor wie huurwoningen uit de vrije sector door hoge huurprijzen onbereikbaar zijn.

Door bijvoorbeeld een minimaal aantal huurwoningen met een huurprijs van maximaal 900 euro per maand aan het bestemmingsplan toe te voegen, kan de gemeente ook voor deze groepen huurwoningen toevoegen. Daarbij wordt, net als bij de sociale koopwoningen, een inkomensgrens gegeven voor toewijzing.

“Op deze manier willen we enerzijds de bouw van nieuwe woningen voor mensen met een laag inkomen stimuleren. Anderzijds zoeken we ook naar mogelijkheden voor die groep die met hun inkomen net buiten de sociale huurprijsgrenzen vallen, maar wel een (huur)woning zoeken.”

Raad besluit over toepassing doelgroepenverordening

Per nieuwbouwlocatie kan de raad straks gaan afwegen of het opnemen van categorieën wenselijk is. Dit wordt dan vastgelegd in het bestemmingsplan. Voor bouwprojecten die nu al lopen of in voorbereiding zijn, wordt de doelgroepenverordening nog niet meegenomen.

De doelgroepenverordening komt binnenkort ter inzage te liggen bij het gemeenteloket. De gemeenteraad moet de verordening uiteindelijk vaststellen, naar verwachting eind november.